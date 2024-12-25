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62 شهيدا ومصابا، الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و39 مصابا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة،  إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 ارتفع إلى 45.361 شهيدا و107.803 مصابين.

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت تقارير إعلامية أن 14 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

  وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن رضيعة فلسطينية توفيت متأثرة بالبرد الشديد داخل خيمة نزوح في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفاة رضيعة فلسطينية في خان يونس 

وهذه هي الرضيعة الثانية التي تتوفى جراء البرد الشديد في خيام النزوح، إذ توفيت رضيعة فجر الجمعة الماضية داخل خيمة في المواصي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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