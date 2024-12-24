مشاهير العرب - تفاصيل تحطيم مدرسة راغب علامة في لبنان بعد تصريحه عن نصر الله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:56 صباحاً - تصدر الفنان راغب علامة محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أنباء تحطيم مدرسته الخاصة في لبنان جراء تصريحاته الأخيرة عن حسن نصر الله أمين عام حزب الله السابق.

تحطيم مدرسة راغب علامة في لبنان

وتعرضت مدرسة السان جورج في الضاحية الجنوبية لبيروت، المملوكة للفنان راغب علامة، إلى التخريب والتكسير، كما كتبت عبارات مؤيدة لأمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله ومناهضة للفنان اللبناني.

سبب تحطيم مدرسة راغب علامة في لبنان

ويأتي تحطيم مدرسة راغب علامة في لبنان في أعقاب اتهام الفنان راغب علامة بـ«الإساءة» لنصر الله، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر اتصالاً هاتفياً منسوبا له مع الفنان عبد الله بالخير، حيث يخبر المتصل الذي قيل إنه علامة، زميله بأنه سيسافر إلى بيروت ويضيف: «ما عاد فيه نصر الله ارتحنا منه»، وأثار الفيديو غضب مناصري حزب الله، الذين شنوّا حملة ضد علامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهوا إليه الشتائم، بالإضافة إلى تهديده في حال قدومه إلى بيروت. لكن علامة نفى أن يكون صوته في المكالمة.

مكتب الفنان راغب علامة يرد على تحطيم مدرسته

وفي بيان صادر عن مكتب راغب علامة تداولته مواقع إلكترونية محلية، قال إن «الفيديو المتداول جزء من حملة مستمرة من الشائعات المغرضة التي تستهدفني، وأن المكالمة المزعومة هي تسجيل مزيّف باستخدام تقنيات متطورة لتقليد صوتي»، وأكد الفنان اللبناني أن «هذه التصريحات المزعومة تتعارض تماما مع قيمه ومبادئه»، كما شكر علامة، زميله عبد الله بالخير الذي نفى صحة المكالمة على الفور، وفقا للبيان.

مكتب الفنان راغب علامة يرد على تحطيم مدرسته

في سياق متصل قال مكتب راغب علامة: «على كل من يتورّط في مثل هذه الأفعال المسيئة والخارجة عن القانون، التوقف الفوري عن هذه الممارسات الإجرامية التي لا تهدف سوى إلى نشر الأكاذيب والإضرار بسمعة الفنان».

وأكد المكتب أنه لن يتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال قانونياً، كما دعا علامة جمهوره ومحبّيه إلى توخّي الحذر من مثل هذه الافتراءات، مشيرا إلى التزامه الدائم بنقل صورة حقيقية عن القيم الإنسانية والوطنية التي لطالما عرف بها.

آخر أعمال الفنان راغب علامة

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامة، أغنية «بيروت ولا روما»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وأغنية «بيروت ولا روما» من كلمات فيليبينو، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إيلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.