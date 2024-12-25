مشاهير العرب - «الحزن تعدى صبري».. شمس البارودي تتذكر زوجها حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:41 مساءً - تذكرت الفنانة شمس البارودي زوجها الراحل الفنان حسن يوسف، وابنها عبد الله، بأن كتبت كلمات مؤثرة في منشور عبر حسابها على فيسبوك.

شمس البارودي تتذكر حسن يوسف

وقالت شمس البارودي: «أحاول بكل ما أوتيت بيقين وإيمان أن أصبر وأحمد الله وأرضى بقضائه، وأتصبر إلا أنني أذرف الدموع بدون توقف ذكريات حياتية في كل السكنات واللحظات أعتذر لمن حولي، لا أعلم ما هذا الضعف والوهن الروحي مرور الوقت يزلزلني حزنا على فراق فلذة كبدي عبد الله، وونس عمري وسندي بعد الله شريكي في أنفاسي، وخلجات نفسي وكل لحظات أيامي وعمري حبيبي زوجي».

وأضافت: «يحيط بي في معظم الأوقات أبنائي وشقيقاتي وشقيقة حبيبي وبناتها وصديقاتي محاولين إخراجي من فجيعه الفراق ولوعة الحزن، أجاريهم حتى أختلي بنفسي فأجهش ببكاء يرجرج أحشائي وثنايا صدري بكاء لم أعهده من قبل، فما هذا الحزن الذي تعدى صبري واحتسابي فيزلزلني ولا يتوقف إلا ويدمرني، يعلم أحبابي فينهروني، وينصحونني مناعتك ستنهار توقفي عن تدمير صحتك بهذا الحزن احلف لهم، والله ما لي سيطرة على نفسي وكأن جماح الحزن تفلت».

شمس البارودي وحسن يوسف

وتابعت شمس البارودي: «يا الله سامحني لضعفي وهوان يقيني في مصيبتي، وادعوه يا رب احفظ لي فلذات كبدي وقويني حتى أكمل مسيرة حبيبي، فأتم ما تركه لهم لإسعادهم، وتأمين ما أراده لهم بعون الله وتوفيقه، افتقدك يا حبيبي افتقد حنانك وعطاءك، افتقد واحة الأمان التي أحييتنا فيها، افتقد وجودك ونصحك ورأيك افتقد جلوسي بجوارك، تلف زراعك على كتفي، وأنا أسألك في أمور حياتنا وأبنائنا، أعلم هي سنة الحياة الدنيا، فراق يعقبه حزن، حتى نلتقي في حياتنا الأخرة، فاللهم الصبر والاحتساب والسلوان، اللهم صبر يرضيك».

وفاة حسن يوسف

وفي الـ29 من أكتوبر الماضي، توفي حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد رحلة حافلة في مجالي الفن والحياة الاجتماعية، إذ شهدت مسيرته العديد من المحطات والتحولات.