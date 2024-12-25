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تصل إلى 10 آلاف جنيه، أسعار حفل هاني شاكر في دبي غدًا - أخبار كلمتك

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تصل إلى 10 آلاف جنيه، أسعار حفل هاني شاكر في دبي غدًا - أخبار كلمتك

تصل إلى 10 آلاف جنيه، أسعار حفل هاني شاكر في دبي غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - يحيى الفنان هانى شاكر حفلًا غنائيًّا فى مدينة دبى الإماراتية، علي مسرح الأوبرا غدًا الخميس الموافق 26 ديسمبر والتى ستشهد حضورًا كبيرًا.

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل هاني شاكر أسعار التذاكر والتي تبدأ من 2800 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه. 

ويقدم هاني شاكر عددًا من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور في دبى، ولعل من أبرز هذه الأغانى: “حبك يالبنان" التى قدمها باللهجة اللبنانية، حنعيش، لسة بتسألى، علِّي الضحكاية، احلف بسماها، الشهيد، الهوية عربى، بحبك انا، ياريتنى، اديتك ورود، سألتك، كل ليلة”.

ألبوم هاني شاكر الجديد “اليوم جميل"

وطرح الفنان هاني شاكر ألبومه الجديد “اليوم جميل” خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغاني هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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