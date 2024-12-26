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سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:41 مساءً - الليرة السورية، شهدت سعر الليرة السورية استقرارا نسبيًّا مقابل الدولار بحركة تعاملات اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، فى محاولات للتعافى وذلك بعد انهيار كبير للعملة السورية خلال الأيام الماضية جراء الأحداث في سوريا.

اقرأ التالي: أسعار الليرة السورية آخر تحديث 

 

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سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

 وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الآن حوالي 13500 ليرة  للشراء، و14000 ليرة للبيع.

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سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

العملة السورية (الليرة) أسرع من تأثرت بتداعيات الحرب والأحداث

 ومن الملاحظ أيضًا أن العملة السورية (الليرة) أسرع من تأثر بتداعيات الحرب والأحداث حيث تراجع سعرها وشهدت اضطرابا أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية للوضع المستقبلي في سوريا، وما سوف تسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة.

 

الليرة السورية
الليرة السورية

سعر الليرة السورية 

 وشهدت  الليرة السورية انخفاضات كبيرة مقابل العملات العربية والأجنبية، فى البنوك السورية وذلك عقب الأحداث الجارية بعد إعلان سقوط نظام بشار الأسد، وفيما يلي ترصد لكم “ كلمتك ” سعر الليرة السورية مقابل الدولار والعملات.

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري الآن حوالي 255.54 ليرة سورية. 

الليرة السورية 
الليرة السورية 

ما هي تأثيرات انهيار الليرة السورية على الاقتصاد العالمي؟

  • ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺣﻴﺚ تتباين ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ.
  • ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
  • ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

كيف يؤثر انهيار الليرة السورية على التجارة الدولية؟

ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

كما ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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