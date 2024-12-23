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مشاهير العرب - «المناظرة الأخيرة».. كواليس تصوير فيلم هيبتا 2 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «المناظرة الأخيرة».. كواليس تصوير فيلم هيبتا 2 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «المناظرة الأخيرة».. كواليس تصوير فيلم هيبتا 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:30 مساءً - ينتهي المخرج هادي الباجوري من تصوير الجزء الثاني من فيلمه هيبتا 2 المناظرة الأخيرة، وننشر الصور الأولى من كواليس تصوير الفيلم الذي حقق الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري.

ويستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا، كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع.

هذا ويجذب الفيلم جمهورًا جديدًا إلى جانب محبي فيلم هيبتا، ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.

فيلم هيبتا 2

ما قصة فيلم هيبتا

وتأتي تحضيرات الجزء الثاني من فيلم هيبتا بعد مرور 8 سنوات على إنتاج الجزء الأول، والفيلم من قصة الكاتب محمد صادق، والذي يشارك في كتابة السيناريو والحوار مع الكاتب محمد جلال، بالتعاون مع نهى أبو بكر، والفيلم يضم عددا كبيرا من الأبطال، من بينهم منة شلبي وكريم فهمي، بجانب كل من كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، أسماء جلال، وحسن مالك.

فيلم هيبتا2

قصة وأبطال الجزء الأول

الجزء الأول من فيلم "هيبتا" قام ببطولته عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم ماجد الكدوانى، نيللي كريم، كندة علوش، هاني عادل، والفيلم مأخوذ عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات واعتلت قوائم مبيعات الكتب في مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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