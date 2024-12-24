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الكشف عن حقيقة سقوط مدينة تعز بيد الحو ثيين الليلة - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة سقوط مدينة تعز بيد الحو ثيين الليلة - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة سقوط مدينة تعز بيد الحو ثيين الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

تمكنت قوات الجيش من صد هجوم عنيف لمليشيا الحوثيين بتعز.
واكدت مصادر بان الاشتباكات اندلعت بعدة جبهات بتعز تمكن الجيش من صد هجوم الحوثيين 
واعلن محور تعز صد هجوم ليلي للحوثيين في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز.
وكان موالين لمليشيا الحوثيين اعلنوا السيطرة على مبنى محافظة تعز قبل ان تكذب وتنفي مصادر عسكرية حقيقة ذلك وتؤكد بانها مجرد اشاعة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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