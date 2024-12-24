تمكنت قوات الجيش من صد هجوم عنيف لمليشيا الحوثيين بتعز.
واكدت مصادر بان الاشتباكات اندلعت بعدة جبهات بتعز تمكن الجيش من صد هجوم الحوثيين
واعلن محور تعز صد هجوم ليلي للحوثيين في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز.
وكان موالين لمليشيا الحوثيين اعلنوا السيطرة على مبنى محافظة تعز قبل ان تكذب وتنفي مصادر عسكرية حقيقة ذلك وتؤكد بانها مجرد اشاعة
الكشف عن حقيقة سقوط مدينة تعز بيد الحو ثيين الليلة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:52 صباحاً - كلمتك/خاص:
تمكنت قوات الجيش من صد هجوم عنيف لمليشيا الحوثيين بتعز.
تمكنت قوات الجيش من صد هجوم عنيف لمليشيا الحوثيين بتعز.
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