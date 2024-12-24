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مشاهير العرب - خلال استضافته في «صاحبة السعادة».. شريف منير يبدع في العزف على «الدرامز» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خلال استضافته في «صاحبة السعادة».. شريف منير يبدع في العزف على «الدرامز» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال استضافته في «صاحبة السعادة».. شريف منير يبدع في العزف على «الدرامز» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - شريف منير.. تصدر الفنان شريف منير محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، بعدما حل ضيفا في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس.

الفنان شريف منير

حل الفنان شريف منير ضيفًا ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة قنوات دي إم سي وعزف شريف منير خلال استضافته بالبرنامج على آلة الدرامز مع فرقته نوستالجيا باند على أغنية يا سهر الليالي للفنانة فيروز.

علاقة الفنان شريف منير بوالده

وقال شريف منير خلال لقائه: بابا كان عصبي شويه، ومش كنت بقدر أعمل حاجات كتير قدامه، زي التدخين مثلاً، ولما تخرجت، قال لي لو عايز تشرب قدامي اشرب، بس أنا كنت بحترمه أوي ومش كنت بقدر، وأنا بقول لأولادي اسما وفؤاد لو عايزين تشربوا سجاير قدامي اشربوا بس هما ما بيقدروش».

شريف منير

آخر أعمال الفنان شريف منير

والجدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنان شريف منير هو فيلم السرب وعرض فيلم السرب، أحداثًا حقيقية لملحمة قام بها أبطال القوات المسلحة المصرية في مدينة «درنة» الليبية بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة قتل 21 مصريًا قبطيًا.

كواليس فيلم السرب

كما يتناول فيلم السرب، عمل الجهات الأمنية المصرية ضد التنظيميات الإرهاب، والضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي

فيلم السرب

أبطال فيلم السرب

يشارك في فيلم السرب، عدد من نجوم الفن المصري، في مقدمتهم: أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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