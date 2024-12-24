مشاهير العرب - فرصة ذهبية لـمحمد سعد.. ماذا قالت ماجدة خير الله عن فيلم الدشاش؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - كشفت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عودة الفنان محمد سعد إلى السينما من جديد بفيلم «الدشاش» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاقته بدور العرض السينمائية.

وأشارت ماجدة خير الله، عبر حسابها على «فيسبوك» إلى سعادتها لعودة محمد سعد للسينما، قائلة: «الدشاش فرصه ذهبية أمام محمد سعد ليستعيد فيها نجاحه وتألقه، اثق أن التجربة سوف تكون مختلفة ومطمئنة».

كما تابعت ماجدة خيرالله: «من أسماء مجموعة النجوم المشاركين في الفيلم خالد الصاوي، نسرين أمين، باسم السمرة، أحمد الرافعي، وقبل ذلك اسم المخرج سامح عبد العزيز».

موعد عرض فيلم الدشاش لـ محمد سعد

وفي وقت سابق، كشفت الجهة المنتجة في البرومو التشويقي، عن موعد عرضه في مصر والدول العربية، قائلة: «الإعلان الرسمي لفيلم الدشاش، يعرض يوم 1 يناير بجميع دور العرض في مصر و15 يناير بجميع الدول العربية».

فيلم «الدشاش»

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد، زينة وباسم سمرة، خالد الصاوي، وليد فواز، أحمد فهيم، نسرين أمين، مريم الجندي، وتأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.