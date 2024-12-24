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هالة صدقي أحدث المنضمين لمسلسل "قهوة المحطة" في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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هالة صدقي أحدث المنضمين لمسلسل "قهوة المحطة" في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

هالة صدقي أحدث المنضمين لمسلسل "قهوة المحطة" في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:40 مساءً - انضمت النجمة هالة صدقي لأبطال مسلسل “قهوة المحطة”، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2025. 

مسلسل قهوة المحطة 

المسلسل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، وانتاج شركة سينرجي التي تعمل على استكمال باقي أبطال العمل الذين سيعلن عنهم في الأيام المقبلة.

تفاصيل مسلسل قهوة المحطة 

المسلسل بطولة جماعية للنجوم ويعرض في ١٥ حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات.

 

ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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