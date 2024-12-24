هالة صدقي أحدث المنضمين لمسلسل "قهوة المحطة" في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:40 مساءً - انضمت النجمة هالة صدقي لأبطال مسلسل “قهوة المحطة”، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2025.

مسلسل قهوة المحطة

المسلسل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، وانتاج شركة سينرجي التي تعمل على استكمال باقي أبطال العمل الذين سيعلن عنهم في الأيام المقبلة.

تفاصيل مسلسل قهوة المحطة

المسلسل بطولة جماعية للنجوم ويعرض في ١٥ حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات.

ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

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