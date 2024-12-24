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مشاهير العرب - «إيه المشكلة يعني؟.. شادي شامل يكشف حقيقة إجرائه عمليات تجميل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «إيه المشكلة يعني؟.. شادي شامل يكشف حقيقة إجرائه عمليات تجميل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «إيه المشكلة يعني؟.. شادي شامل يكشف حقيقة إجرائه عمليات تجميل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - شادي شامل.. رد الفنان شادي شامل، على الانتقادات الموجهه له بشأن تغير ملامحه وخضوعه عدد من عمليات التجميل خلال الفترة الماضية.

شادي شامل يكشف حقيقة إجرائه عمليات تجميل

وقال شادي شامل، خلال استضافته في برنامج «بره الصندوق» المذاع على قناة «هي»، إنه لم يخضع لعملية تجميل أو يفكر في تغيير شكله للخروج من شخصية عبد الحليم حافظ، التي قدمها في مسلسل «العندليب حكاية شعب».

وأضاف شامل: «أول حاجة أنا كبرت وشكلي اتغير، وكلمة عمليات تجميل دي كبيرة، يعني إيه عمليات أنا مشلتش وش وركبت وش».

تعليق شادي شامل على عمليات التجميل

وتابع: «هي رتوش بسيطة، كل فنانين مصر بتعمل كل حاجة، العملية دي كبيرة أوي هي رتوش مفيهاش مشكلة في رجالة كتير فنانين ومطربين كبار من زمان عاملين، والجمهور عارف كل حاجة وعارفين مين عامل ومين لا، وكل الفنانين بتطلع وتقول إيه المشكلة يعني».

شادي شامل

شادي شامل في برنامج بره الصندوق

وكان شادي شامل، قد تحدث خلال استضافته مع الفنانة بشرى في برنامج «بره الصندوق» عن سر غيابه عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، وعلاقته بنجوم الوسط الغنائي، ومشاريعه خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن أسرار تخص حياته الشخصية لأول مرة.

شادي شامل
شادي شامل

شادي شامل

واشتهر الفنان شادي شامل بعدما قدم دور الفنان عبد الحليم حافظ في مسلسل «العندليب حكاية شعب» عام 2006، الذي قدم سيرته الذاتية، بعد فوزه بمسابقة «العندليب من يكون» التي أقيمت خصيصا للبحث عن شبيه لعبد الحليم حافظ لتجسيد دوره، وأقدم الجميع على التشابه بينه وبين العندليب، مما جعله مناسبًا لتقديم هذا العمل الفني.

يذكر أن آخر مشاركات شادي شامل الفنية كانت من خلال مسلسل «المرافعة» بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عام 2014.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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