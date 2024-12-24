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مشاهير العرب - رمضان 2025.. عمرو محمود ياسين يكشف عن كواليس «وتقابل حبيب» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رمضان 2025.. عمرو محمود ياسين يكشف عن كواليس «وتقابل حبيب» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. عمرو محمود ياسين يكشف عن كواليس «وتقابل حبيب» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - كشف المخرج عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن كواليس تصوير مسلسل «وتقابل حبيب» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في منافسة قوية مع عدد كبير من الأعمال.

وفي هذا السياق، شارك عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على «إنستجرام» صورة من كواليس تصوير مسلسل «وتقابل حبيب»، وعلق عليها قائلا: «المؤلف والمخرج ومدير التصوير.. لما تقابلوا اتفقوا يشغلوا الكاميرا عشان يبانوا شغالين!، الشغل شغال، وتقابل حبيب، رمضان 2025.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويضم مسلسل وتقابل حبيب، عددا من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، أنوشكا، نيكول، حنان سليمان، صلاح عبد الله، ندى موسى، رشوان توفيق، محمود ياسين جنيور، انجى كيوان، جيهان خيرى، سمر عبد الوهاب، حمدى هيكل، بسنت شوقى، منة عرفة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بعض الأسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة.

وتعود ياسمين عبد العزبز، في مسلسل «وتقابل حبيب» للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلى «ونحب تانى ليه» في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و«اللى مالوش كبير» فى رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملان من إخراج مصطفى فكرى.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

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