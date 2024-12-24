حزب الله يحدد مكان دفن نصر الله - أخبار كلمتك

حزب الله يحدد مكان دفن نصر الله - أخبار كلمتك

سفارة مصر بكوريا الجنوبية تحتفل بتتويج مهرجان شرم الشيخ الدولي بجائزة «أفضل مهرجان عالمي» - أخبار كلمتك

سفارة مصر بكوريا الجنوبية تحتفل بتتويج مهرجان شرم الشيخ الدولي بجائزة «أفضل مهرجان عالمي» - أخبار كلمتك

حماة الوطن يوجه التحية للرئيس بعد العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء - أخبار كلمتك

حماة الوطن يوجه التحية للرئيس بعد العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. يارا السكري تنشر صورة جديدة مع أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. يارا السكري تنشر صورة جديدة مع أحمد العوضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية؟.. الإفتاء: جائز شرعًا ويظهر التعايش أبناء الوطن الواحد - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية؟.. الإفتاء: جائز شرعًا ويظهر التعايش أبناء الوطن الواحد - أخبار كلمتك

جلسة بين جروس وإدارة الزمالك الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

جلسة بين جروس وإدارة الزمالك الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

طرق الحصول على تذاكر القطارات بدون الذهاب للمحطة - أخبار كلمتك

طرق الحصول على تذاكر القطارات بدون الذهاب للمحطة - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الأوقاف يستقبل سفير ماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الأوقاف يستقبل سفير ماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يستقبل سفير ماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السفير محمد تريد، سفير جمهورية ماليزيا بالقاهرة، في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية والدينية.

وشهد اللقاء حضور كل من محمد أزوان، سكرتير أول السفارة الماليزية، وأمير أخوان، الملحق الثقافي والديني بالسفارة، والشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والكاتب الصحفي الأستاذ محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، إذ تم بحث سبل تعزيز التبادل الثقافي والديني بين مصر وماليزيا.

وأشاد وزير الأوقاف بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا أهمية التعاون في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا في المجالات الدينية والثقافية، ومواصلة الجهود المشتركة في دعم قيم الوسطية والتسامح والعيش المشترك.

أعرب السفير الماليزي عن تقديره لدور مصر الرائد في دعم التعاون الديني والثقافي، مشددًا على أهمية استمرار تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التدريب، والدراسات الدينية بين المؤسسات المصرية والماليزية، مع التركيز على تبادل الخبرات وتنظيم زيارات متبادلة بين العلماء والباحثين من كلا البلدين، وأكد الطرفان ضرورة استمرار الحوار والتنسيق المشترك في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي بادرة تدل على عمق العلاقات بين البلدين، أعرب وزير الأوقاف عن استجابته الفورية لطلب سعادة السفير زيارة لأكاديمية الأوقاف، ووجه وزير الأوقاف بتشكيل فريق رباعي من قيادات الوزارة للتباحث مع الفريق الماليزي لبحث تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين.

جدير بالذكر أنه تم في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، اتفاق الطرفين على الإسراع بإنشاء معهد اللغة العربية في ماليزيا، تحت رعاية الأزهر الشريف، بهدف دعم نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية بأسلوب يعزز القيم السمحة، إذ يُعد هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي والديني بين البلدين.

اقرأ أيضاً
وزير الأوقاف: تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية في مصر لنشر صحيح الفكر الإسلامي

وزير الأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيسي الأعلى والوطنية للإعلام

وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها بمرور 70 عاما على تأسيسها «صور»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

جامعة القاهرة تبحث مع نظيرتها "طوكيو" التعاون في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق