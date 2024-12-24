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لاول مرة.. نجاح زراعة فاكهة شهيرة بهذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

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لاول مرة.. نجاح زراعة فاكهة شهيرة بهذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

لاول مرة.. نجاح زراعة فاكهة شهيرة بهذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ذو يزن اليافعي:شجرة الزيتون اليمني مقزم .. (الجوافة)التايلندي..... | تحمل ثمر 3 مرات بالسنه الجوافة التايلندية (المقزمة):تم زراعت أشجار الزيتون او الجوافة المقزم في اليمن بنجاح وخاصة في #تعز وثم قمنا بإنتاجها محلياً ..
واضاف:تمتاز بغزارة انتاجها وذات جدوى اقتصادية عالية لذلك هي مناسبة للمَزارع الإنتاجية ومن مميزاتها انها اكثر تحمل للبرودة من اصناف الجوافة الأخرى طعم ثمارها طيّب وشكل اوراقها مميز لذلك هي خيار مناسب للزراعة في قواوير داخل المنازل حيث تُعطي منظراً جميلاً ورائعاً .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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