قال الناشط ذو يزن اليافعي:شجرة الزيتون اليمني مقزم .. (الجوافة)التايلندي..... | تحمل ثمر 3 مرات بالسنه الجوافة التايلندية (المقزمة):تم زراعت أشجار الزيتون او الجوافة المقزم في اليمن بنجاح وخاصة في #تعز وثم قمنا بإنتاجها محلياً ..
واضاف:تمتاز بغزارة انتاجها وذات جدوى اقتصادية عالية لذلك هي مناسبة للمَزارع الإنتاجية ومن مميزاتها انها اكثر تحمل للبرودة من اصناف الجوافة الأخرى طعم ثمارها طيّب وشكل اوراقها مميز لذلك هي خيار مناسب للزراعة في قواوير داخل المنازل حيث تُعطي منظراً جميلاً ورائعاً .
لاول مرة.. نجاح زراعة فاكهة شهيرة بهذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:57 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الناشط ذو يزن اليافعي:شجرة الزيتون اليمني مقزم .. (الجوافة)التايلندي..... | تحمل ثمر 3 مرات بالسنه الجوافة التايلندية (المقزمة):تم زراعت أشجار الزيتون او الجوافة المقزم في اليمن بنجاح وخاصة في #تعز وثم قمنا بإنتاجها محلياً ..
قال الناشط ذو يزن اليافعي:شجرة الزيتون اليمني مقزم .. (الجوافة)التايلندي..... | تحمل ثمر 3 مرات بالسنه الجوافة التايلندية (المقزمة):تم زراعت أشجار الزيتون او الجوافة المقزم في اليمن بنجاح وخاصة في #تعز وثم قمنا بإنتاجها محلياً ..
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