من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات - أخبار كلمتك

محمد عادل: أمنيتي للعام الجديد غلق السوشيال ميديا نهائيا (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد عادل: أمنيتي للعام الجديد غلق السوشيال ميديا نهائيا (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، البلطي بـ 66 جنيها والمكرونة المجمدة تغري المصريين - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، البلطي بـ 66 جنيها والمكرونة المجمدة تغري المصريين - أخبار كلمتك

بايدن يوافق على ميزانية دفاعية بقيمة 895 مليار دولار لعام 2025 - أخبار كلمتك

بايدن يوافق على ميزانية دفاعية بقيمة 895 مليار دولار لعام 2025 - أخبار كلمتك

الزمالك يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري من بوابة طلائع الجيش - أخبار كلمتك

الزمالك يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري من بوابة طلائع الجيش - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر - أخبار كلمتك

الجزيرة ليست للبيع، رئيس وزراء جرينلاند يرد على ترامب - أخبار كلمتك

الجزيرة ليست للبيع، رئيس وزراء جرينلاند يرد على ترامب - أخبار كلمتك

عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بسبب سحر ابنة زعيم عصابة ومرضها، مقتل 134 رجلا و73 امرأة في مذبحة بهايتي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بسبب سحر ابنة زعيم عصابة ومرضها، مقتل 134 رجلا و73 امرأة في مذبحة بهايتي - أخبار كلمتك

بسبب سحر ابنة زعيم عصابة ومرضها، مقتل 134 رجلا و73 امرأة في مذبحة بهايتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:10 صباحاً - قتل 207 من سكان ضاحية سيتي سولاي  في هايتي على الأقل هذا الشهر، على أيدي مسلحين من عصابة “وارف جيريمي”، وفق تقرير صادم صدر عن الأمم المتحدة.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن التقرير الجديد عن المذبحة يؤكد أن ما لا يقل عن 134 رجلًا و73 امرأة قتلوا، وهو ما يرفع عدد القتلى الذي قدر في بادئ الأمر بنحو 187.

وأوضح أنهم “قتلوا خلال عمليات إعدام جماعية وخطف ومداهمات نفذها نحو 300 من مسلحي عصابة وارف جيريمي على سيتي سولاي في أقل من أسبوع”.


سبب ارتكاب المذبحة

وأشار التقرير الأممي إلى أن "معظمهم من كبار السن المتهمين بممارسة السحر".

جاء ذلك بعد أن أمر زعيم العصابة مونيل "ميكانو" فيليكس بشن هجمات على الضاحية بعد مرض طفله، متهما سكانها بالتسبب فيه عبر ممارسة عقيدة الفودو المرتبطة بالسحر والأرواح.

وقالت الأمم المتحدة إن الكثيرين من القتلى خطفوا من معابد الفودو وخلال احتفالات مرتبطة بهذه العقيدة.

ووفقا للأمم المتحدة، تسيطر العصابة التي يتزعمها ميكانو منذ نحو 15 عاما على منطقة صغيرة، لكنها استراتيجية تقع بين موانئ رئيسية ومستودعات في محيطها وطرق سريعة خارج العاصمة.

وأدى العنف إلى نزوح حوالي 700 ألف شخص في جميع أنحاء هايتي، وفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، مع إجبار 10 آلاف شخص على مغادرة منازلهم في العاصمة خلال الأسابيع الماضية فقط معظمهم من سولينو والمنطقة المحيطة بها.

وكان من المفترض أن يتحسن الوضع الأمني في بورت أو برنس مع وصول قوة شرطة متعددة الجنسيات في يونيو الماضي لاستعادة القانون والنظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق