"كيا EV3" تفوز بجائزة "أفضل سيارة كروس اوفر للعام 2024" ضمن جوائز Top Gear - أخبار كلمتك

"كيا EV3" تفوز بجائزة "أفضل سيارة كروس اوفر للعام 2024" ضمن جوائز Top Gear - أخبار كلمتك

إعلام عبري: تل أبيب تستعد لشن هجوم على اليمن - أخبار كلمتك

إعلام عبري: تل أبيب تستعد لشن هجوم على اليمن - أخبار كلمتك

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال - أخبار كلمتك

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال - أخبار كلمتك

السجون البرازيلية ترفض السماح لنجم منتخب السامبا بقضاء الكريسماس مع عائلته - أخبار كلمتك

السجون البرازيلية ترفض السماح لنجم منتخب السامبا بقضاء الكريسماس مع عائلته - أخبار كلمتك

تعرف على أبطال الشتاء في الدوريات الخمسة الكبرى 2024-2025 - أخبار كلمتك

تعرف على أبطال الشتاء في الدوريات الخمسة الكبرى 2024-2025 - أخبار كلمتك

شيكا يسجل هدف التعادل الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

شيكا يسجل هدف التعادل الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

هذا ما سيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

هذا ما سيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تكشف عن تحضيرها لضربة عسكرية قاصمة باليمن - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تكشف عن تحضيرها لضربة عسكرية قاصمة باليمن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صدقي صخر يودع شخصية لطفي عبود بهذه الكلمات «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صدقي صخر يودع شخصية لطفي عبود بهذه الكلمات «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - أكد د.  إبراهيم صابر محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء القاهرة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس.

 

وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.


وكان قد شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة المؤتمر العلمى الثامن لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات "الإعلام وصناعة الصورة وإدارة السمعة " والذي عقد تحت رعاية أ.د أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ود ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وترأسه د. سامى الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة.

شارك فى المؤتمر عدد كبير من عمداء وأساتذة الإعلام فى الجامعات المصرية، والسياسيين وخبراء الإعلام، ورؤساء التحرير، ومقدمى البرامج، والفنانين.
يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الدور الذى يقوم به الإعلام فى رسم الصورة الذهنية للدول والشركات والمؤسسات  والشخصيات العامة.
وأكد محافظ القاهرة الدور الرئيس الذي يقوم به الإعلام فى التعريف بالمشروعات القومية، ومشروعات البُنى التحتية، والتصدي للشائعات التى تستهدف الجهود التي تبذلها الدولة من أجل خدمة المواطنين. 
وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية الدور الرقابى للإعلام، ونقله لمشاكل المواطنين، وتوصيل المعلومات الصحيحة له، وشهد المؤتمر م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 -12- 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق