ضبط أحد المطلوبين بقضية اختطاف هذا الرجل - أخبار كلمتك

ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز أحد المطلوبين الرئيسيين في قضية اختطاف المجني عليه أنور منصور عبده يحي



هذا وتمكنت قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي وقسم التحريات وأفراد قسم شرطة الجمهوري من ضبط المدعو "م . ج . م" أحد المطلوبين الرئيسيين في القضية والصادر بحقه أمر قبض قهري من نيابة البحث والأمن

وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط المذكور بقيادة النقيب عيسى الكامل والنقيب محمد الحميدي وأفراد قسم شرطة الجمهوري بعد عملية رصد وتحرٍ دقيقة، وقد تم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الإختصاص .