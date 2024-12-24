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ضبط أحد المطلوبين بقضية اختطاف هذا الرجل - أخبار كلمتك

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ضبط أحد المطلوبين بقضية اختطاف هذا الرجل - أخبار كلمتك

ضبط أحد المطلوبين بقضية اختطاف هذا الرجل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:07 مساءً - كلمتك: خاص

 

ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز أحد المطلوبين الرئيسيين في قضية اختطاف المجني عليه أنور منصور عبده يحي


هذا وتمكنت قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي وقسم التحريات  وأفراد قسم شرطة الجمهوري من ضبط المدعو "م . ج . م"  أحد المطلوبين الرئيسيين في القضية والصادر بحقه أمر قبض قهري من نيابة البحث والأمن  

  وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط المذكور بقيادة النقيب عيسى الكامل والنقيب محمد الحميدي وأفراد قسم شرطة الجمهوري بعد عملية رصد وتحرٍ دقيقة، وقد تم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الإختصاص .

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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