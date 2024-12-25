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تصريح ناري لعيدروس الزبيدي يلوح بالحسم العسكري - أخبار كلمتك

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تصريح ناري لعيدروس الزبيدي يلوح بالحسم العسكري - أخبار كلمتك

تصريح ناري لعيدروس الزبيدي يلوح بالحسم العسكري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:42 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي: ميليشيات الحوثي حوّلت مناطق سيطرتها إلى مسرح لتنفيذ أجندات إيران التوسعية ومنصة لهجماتها الإرهابية التي تستهدف الأمن القومي اليمني ومصالح الإقليم والعالم
واضاف: الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الحوثية لن يستمر طويلا وسينتهي مشروعها الممول من إيران على أيدي الشرفاء والأحرار قريبا 
واختتم: نثق بحالة الوعي التي وصل إليها الشعب اليمني الذي لم يعد تنطلي عليه الشعارات الجوفاء التي ترددها ميليشيات الحوثي للحفاظ على مشروعها التدميري مهما تدثرت بالشعارات الوطنية والقومية الزائفة
#الحدث_اليمني

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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