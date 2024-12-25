تصريح ناري لعيدروس الزبيدي يلوح بالحسم العسكري - أخبار كلمتك

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي: ميليشيات الحوثي حوّلت مناطق سيطرتها إلى مسرح لتنفيذ أجندات إيران التوسعية ومنصة لهجماتها الإرهابية التي تستهدف الأمن القومي اليمني ومصالح الإقليم والعالم

واضاف: الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الحوثية لن يستمر طويلا وسينتهي مشروعها الممول من إيران على أيدي الشرفاء والأحرار قريبا

واختتم: نثق بحالة الوعي التي وصل إليها الشعب اليمني الذي لم يعد تنطلي عليه الشعارات الجوفاء التي ترددها ميليشيات الحوثي للحفاظ على مشروعها التدميري مهما تدثرت بالشعارات الوطنية والقومية الزائفة

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