الرديني يكشف امر صادم بشان خمس خوات - أخبار كلمتك

قال الناشط فواز الرديني:صحيح انه حدث تضليل اعلامي بشأن مطعم خمس خوات Five Sisters وطلع المشروع حق عائشة جباري زوجة احمد عبدالواحد الاكحلي رئيس مؤسسة وئام ومترجم اشارة لدى عدة منظمات والخمس خوات هن في الحقيقه صديقات من ذوي اعاقه الصم،، كان فرحنا انه خاص بهن لكن مافي مشكله هي قصه كفاح وعيشه بكرامه دون اللجوء الي احد.. والانتقادات ترجع للاخت عائشه لعدم توضيحها من البدايه وكمان المنظمات التى دعمت هذا المشروع لصالح الغير نتمني الالتفاف حول الكثير من اصحاب الاعاقات المستديمه كل التوفيق للخمس صديقات في عملهن البنات يرحمين وعلى نيتهن يشتين يطلبين الله وصاحب الفكره والمشروع خبير وزقوه وشحات قديم بالطرق الاسلاميه..... وهذا التحديث الاخير حقه والبنات تم استغلالهن لكن نتمنى ان يجدن كل مستحقاتهن لان المشروع مبنى على اسمهن وكفاحهن

واضاف:ضروري عندما تمتلك محل تجاري كنت شخص أو عبارة عن مجموعة أشخاص شركاء ان تسوي إعلان لمشروعك و تتحلى بالمصداقية والشفافية مع الجمهور والعملاء ، لا تقولو مافي خطأ إلا في خطأ ونص إذا كان ليس خوات جميعهم أو أن المطعم لشخص آخر هنا المصيبة،

واختتم:لان اعلاناتهم تحت مسمى خوات وصم أيضآ، جعل الناس تقف معهم وتساعدهم حتى أن جميع التجار تبرعوا بجميع الأدوات والاحتياجات لتجهيز المطعم كتبرع وتشجيع ومساعدة وتعاطف منهم إضافة إلى فاعلين الخير الذين لم يقصروا فكيف نقول خلو الناس تطلب الله وأن هذا حلال هذا ليس حلال وإنما نصب واحتيال .