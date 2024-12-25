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لأول مرة… قيادي حوثي يستنجد بالسعودية بالتدخل لوقف الضربات الأمريكية  - أخبار كلمتك

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لأول مرة… قيادي حوثي يستنجد بالسعودية بالتدخل لوقف الضربات الأمريكية  - أخبار كلمتك

لأول مرة… قيادي حوثي يستنجد بالسعودية بالتدخل لوقف الضربات الأمريكية  - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

في تصريحات كشفت مأزق مليشيا الحوثي نتيجة الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع حساسة في العاصمة المحتلة صنعاء، لجأت المليشيا إلى توجيه رسائل تهديدية للمملكة العربية السعودية بصيغة تحمل الاستنجاد.

وفي تصريح متلفز نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، قال القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين: “نقول للسعوديين: عقّلوا الأمريكيين من عدم الاستهداف للجمهورية اليمنية وإلا فستُضرَب المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط”.
 

وأكد الحوثي: “لن تكون لدينا أي خطوط حمراء”، مشيراً إلى أن “أي مصلحة أمريكية إذا حان الوقت ستُضرَب وستُقصَف، والوجه من الوجه أبيض”.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد عسكري متزايد في المنطقة، حيث تشهد صنعاء استهدافات متكررة من قبل القوات الأمريكية ردا على تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية واستقرار المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تكشف عن حالة الإرباك التي تعيشها الجماعة بعد فقدانها لزمام المبادرة في مواجهة الضغط العسكري الأمريكي، مما دفعها إلى محاولة إشراك أطراف إقليمية في أزمتها بشكل يفاقم التوترات

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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