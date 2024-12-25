لأول مرة… قيادي حوثي يستنجد بالسعودية بالتدخل لوقف الضربات الأمريكية  - أخبار كلمتك

في تصريحات كشفت مأزق مليشيا الحوثي نتيجة الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع حساسة في العاصمة المحتلة صنعاء، لجأت المليشيا إلى توجيه رسائل تهديدية للمملكة العربية السعودية بصيغة تحمل الاستنجاد.

وفي تصريح متلفز نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، قال القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين: “نقول للسعوديين: عقّلوا الأمريكيين من عدم الاستهداف للجمهورية اليمنية وإلا فستُضرَب المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط”.



وأكد الحوثي: “لن تكون لدينا أي خطوط حمراء”، مشيراً إلى أن “أي مصلحة أمريكية إذا حان الوقت ستُضرَب وستُقصَف، والوجه من الوجه أبيض”.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد عسكري متزايد في المنطقة، حيث تشهد صنعاء استهدافات متكررة من قبل القوات الأمريكية ردا على تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية واستقرار المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تكشف عن حالة الإرباك التي تعيشها الجماعة بعد فقدانها لزمام المبادرة في مواجهة الضغط العسكري الأمريكي، مما دفعها إلى محاولة إشراك أطراف إقليمية في أزمتها بشكل يفاقم التوترات