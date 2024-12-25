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قيادي بارز بالمجلس الانتقالي يعلن تقديم استقالته - أخبار كلمتك

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قيادي بارز بالمجلس الانتقالي يعلن تقديم استقالته - أخبار كلمتك

قيادي بارز بالمجلس الانتقالي يعلن تقديم استقالته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

اعلن القيادي بالمجلس الانتقالي عدنان حلبوب تقديم استقالته.
وبعث حلبوب ببرقية لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي جاء فيها
السيّد عيدروس قاسم الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي .................. المُحترم،،

بعد التحية ،،،

الموضوع :            استقالة

أتوجّه إلى سيادتكم بتقديم استقالتي من عملي في الدائرة السياسية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

أرجو  من الله أن يوفقكم ويحفظكم ويسدَّد خُطاكم، وإن انقطعت بنا علاقة إطار عمل المجلس، لكن الإطار الوطني يجمعنا.

تقبّلوا خالص الشكر والتقدير،،

أخوكم / عدنان حلبوب 
25 ديسمبر 2024م

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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