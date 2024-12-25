قيادي بارز بالمجلس الانتقالي يعلن تقديم استقالته - أخبار كلمتك

اعلن القيادي بالمجلس الانتقالي عدنان حلبوب تقديم استقالته.

وبعث حلبوب ببرقية لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي جاء فيها

السيّد عيدروس قاسم الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي .................. المُحترم،،

بعد التحية ،،،

الموضوع : استقالة

أتوجّه إلى سيادتكم بتقديم استقالتي من عملي في الدائرة السياسية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

أرجو من الله أن يوفقكم ويحفظكم ويسدَّد خُطاكم، وإن انقطعت بنا علاقة إطار عمل المجلس، لكن الإطار الوطني يجمعنا.

تقبّلوا خالص الشكر والتقدير،،

أخوكم / عدنان حلبوب

25 ديسمبر 2024م