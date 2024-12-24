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ظهور جديد للواء شلال شايع بجانب هذا الوزير - أخبار كلمتك

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ظهور جديد للواء شلال شايع بجانب هذا الوزير - أخبار كلمتك

ظهور جديد للواء شلال شايع بجانب هذا الوزير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:22 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم في مكتبه بالعاصمة عدن، اللواء شلال علي شائع، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، بحضور وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي محمد الصبحي.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الدور الحيوي الذي يلعبه جهاز مكافحة الإرهاب في تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة التهريب في ظل التحديات التي تواجه الدولة، سواء من الجماعات المتطرفة المسلحة أو مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأشاد معالي الوزير حُميد، بجهود اللواء شلال علي شائع، مشيراً إلى مسيرته النضالية البارزة في الحراك السلمي الجنوبي، ودوره البطولي في التصدي لمليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، حيث قدم تضحيات جسيمة ولا يزال يؤدي مهامه الوطنية بكل اقتدار رغم التحديات.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير النقل بسام أحمد المفلحي والمستشار فارس قاسم صالح.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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