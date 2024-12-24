ظهور جديد للواء شلال شايع بجانب هذا الوزير - أخبار كلمتك

التقى معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم في مكتبه بالعاصمة عدن، اللواء شلال علي شائع، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، بحضور وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي محمد الصبحي.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الدور الحيوي الذي يلعبه جهاز مكافحة الإرهاب في تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة التهريب في ظل التحديات التي تواجه الدولة، سواء من الجماعات المتطرفة المسلحة أو مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأشاد معالي الوزير حُميد، بجهود اللواء شلال علي شائع، مشيراً إلى مسيرته النضالية البارزة في الحراك السلمي الجنوبي، ودوره البطولي في التصدي لمليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، حيث قدم تضحيات جسيمة ولا يزال يؤدي مهامه الوطنية بكل اقتدار رغم التحديات.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير النقل بسام أحمد المفلحي والمستشار فارس قاسم صالح.

