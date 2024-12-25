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اجتماع هام في السعودية لاجل اليمن - أخبار كلمتك

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اجتماع هام في السعودية لاجل اليمن - أخبار كلمتك

اجتماع هام في السعودية لاجل اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات  المهندس عبدالله بن عامر السواحه بالمملكة العربية السعودية، بمعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف في الجمهورية اليمنية الدكتور واعد باذيب، لمناقشة تعزيز الشراكة الإستراتيجية الرقمية بين البلدين الشقيقين.

وناقش الاجتماع، توسيع الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز متانة البنية التحتية الرقمية والربط وتنمية القدرات البشرية في المجال التقني، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين لبناء اقتصاد قائم على الابتكار.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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