وزيرا الزراعة في مصر والأردن يترأسان أعمال اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:41 مساءً - ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، اليوم الأربعاء، اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارتين بالبلدين وكذلك أعضاء اللجنة الفنية.

وفي بداية الاجتماع رحب فاروق، بنظيره الأردني والوفد المرافق له، وقال: إن علاقات مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية هي علاقات تاريخية وهناك توافق في الرؤى والقضايا السياسية بين القيادتين في البلدين، الأمر الذي يدفعنا دوما لتعزيز علاقات التعاون ليس فقط في قطاع الزراعة بل في كل القطاعات الأخرى.

و وجه فاروق، الشكر إلى الحنيفات، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والترحيب الذي تلقاه أثناء مشاركة الوزير المصري في المنتدى الإقليمي للأمن الغذائي، الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان في شهر نوفمبر الماضي.

وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تنتهي أعمال اللجنة الفنية المشتركة عن توافق في الرؤى والوصول بنتائج تؤدي إلى زيادة التعاون الزراعي والتبادل الزراعي للمنتجات بين البلدين الشقيقين.

كما وجه قيادات الوزارة بتسهيل كل إجراءات التعامل والتعاون مع الأردن الشقيق في كافة الأنشطة المرتبطة بالزراعة.

من ناحيته أعرب الحنيفات، عن امتنانه بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ قدومه لمصر بلده الثاني موجها الشكر لنظيره المصري لما لمسه من التعامل بجدية مع كافة الملفات المشتركة مما يعزز التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن الأردن يعول كثيرًا على مصر الحبيبة سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي، قائلًا: إننا نتطلع إلى زيادة انسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين ووفقا للمعايير الدولية.

وأضاف: سوف نتخذ الإجراءات والآليات التنفيذية لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة، مؤكدا أننا نعتبر مصر والأردن بلد واحدة ومصلحة مشتركة ونريد الانفتاح الكامل بين البلدين.

وأشار أيضا إلى العمل على تشجيع الاستثمار الزراعي والقطاع الخاص في مصر والأردن، وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على إزالة كافة معوقات التعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية التي فيها فائض للتصدير.