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تأجيل محاكمة المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية (فيديو) - أخبار كلمتك

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تأجيل محاكمة المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية (فيديو) - أخبار كلمتك

تأجيل محاكمة المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:00 صباحاً - أرجأت قاضية أمريكية، اليوم الثلاثاء، محاكمة رايان روث المشتبه به في محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها الرئيس المنتخب دونالد ترامب حتى سبتمبر 2025، وفقًا لأمر قضائي.

وسعى محامو المشتبه به إلى تأجيل موعد المحاكمة الذي كان مقررا في 10 فبراير، وأرجعوا ذلك إلى حجم الأدلة الكبير في القضية.

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ووافقت إيلين كانون القاضية بالمحكمة الجزئية في فلوريدا على التأجيل، لكنها وصفت طلب الدفاع بتأجيل القضية حتى ديسمبر 2025 بأنه "مبالغ فيه". 

وحددت كانون موعدا لبدء المحاكمة أمام هيئة محلفين في الثامن من سبتمبر 2025.

ويواجه روث (58 عاما) خمس تهم اتحادية، من بينها محاولة اغتيال مرشح رئاسي كبير. وهو متهم بحمل مسدس بالقرب من ملعب جولف مملوك لترامب في فلوريدا في سبتمبر الماضي بهدف إطلاق النار عليه أثناء الحملة الرئاسية. وقال روث إنه بريء، وفق وكالة "رويترز".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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