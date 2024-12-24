تفاصيل هامة بشأن معركة امس العسكرية والسيطرة على مواقع جديدة - أخبار كلمتك





علق المحلل العسكري اليمني محمد عبدالله الكميم بشأن معارك أمس العسكرية بمحافظة تعز بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي

وقال الكميم في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

هام

من نتائج معركة ليلة امس في محافظة تعز تحرير تبة الإريال شمال غرب معسكر الدفاع الجوي وهي تبة حاكمة ومهمة جدا وتؤمن معسكر الدفاع الجوي ومحيطة ..

مع العلم ان شباب المقاومة كانوا في حالة دفاع ولكنهم صدوا الهجوم الذي وصف بالعنيف جدا ولمدة ٤ ساعات متواصلة من بعد مغرب يوم امس ، وقد استخدم العدو كافة الاسلحة واصطدموا ببسالة منقطعة النظير من أولئك الشباب ..



واضاف بالقول:

ثم تحول شبابنا للهجوم المضاد واستولوا على الموقع بمافيه وأوقعوا العدو في عدته وعتاده ورجاله والحقوا به خسائر فادحة ، استمرت بعدها المعارك بنيران متقطعة وخفيفة..

تم تأمين الموقع تماماً وتطهيره من الألغام ..



و أوضح بالقول:

ونؤكد ان قواتنا المسلحة للان لم تشترك في المعركة وتنتظر التوجيهات من المستوى الأعلى ..

نهيب فقط بالإعلاميبن اصحاب البحث عن السبق الصحفي والترويج للانتصارات المبالغ فيها وخاصة اخبار اخر الليل أن توقفوا عن نشر أي اخبار تتعلق بالمعارك لاسلبا ولا إيجاباً نظراً لآثارها السلبية على نفسية المقاتل والحاضنة المجتمعية ..

واختتم بالقول:

وكذلك نشيد بشبابنا المقاوم في متارس العز والكرامة ، ونرجوا منكم عدم نشر فيديوهات من مواقع القتال مهما كانت الا عبر التوجيه المعنوي للمحور وتوجيه معنوي القوات المسلحة..

بارك الله فيكم يارجال العز والفداء تعز الرجولة ..