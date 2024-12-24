الجمارك تضبط الياف بصرية خاصة بالطيران المسير و4200 لتر من الكحول الخام في منفذي صرفيت والوديعة - أخبار كلمتك

تمكن موظفو الجمارك في منفذ صرفيت من ضبط وحدتين ألياف بصرية ينحصر استخدامها في الطيرن المسير. ويعتبر استخدام الالياف البصرية في التحكم بالطيران المسير هو أحدث الأساليب، حيث يجعلها غير قابلة للتشويش، اضافة الى وصول مداه الى عشرين كيلو متر.

وكانت الوحدتين مخفية في طرد ملابس قديمة

كما ضبط موظفو جمرك الوديعة 4200 لتر من الكحول الخام معبأ في مائة وأربعين دبة ولا يحمل تصاريح استيراد.

وأوضح وكيل الضابطة الجمركية في المصلحة الأستاذ احمد الحاج أن الضبط يأتي تطبيقا لقانون الجمارك والقوانين النافذة ولمخرجات اللجنة العليا لمكافحة التهريب، وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك ورئيس مصلحة الجمارك الأستاذ عبدالحكيم القباطي.