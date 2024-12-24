السجون البرازيلية ترفض السماح لنجم منتخب السامبا بقضاء الكريسماس مع عائلته - أخبار كلمتك

السجون البرازيلية ترفض السماح لنجم منتخب السامبا بقضاء الكريسماس مع عائلته - أخبار كلمتك

تعرف على أبطال الشتاء في الدوريات الخمسة الكبرى 2024-2025 - أخبار كلمتك

تعرف على أبطال الشتاء في الدوريات الخمسة الكبرى 2024-2025 - أخبار كلمتك

شيكا يسجل هدف التعادل الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

شيكا يسجل هدف التعادل الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

هذا ما سيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

هذا ما سيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تكشف عن تحضيرها لضربة عسكرية قاصمة باليمن - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تكشف عن تحضيرها لضربة عسكرية قاصمة باليمن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صدقي صخر يودع شخصية لطفي عبود بهذه الكلمات «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صدقي صخر يودع شخصية لطفي عبود بهذه الكلمات «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو) - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: اللغة العربية تعاني من جناية أهلها عليها - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: اللغة العربية تعاني من جناية أهلها عليها - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر: حرمان من تقل نسبة حضوره عن 75% من دخول امتحانات الترم - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر: حرمان من تقل نسبة حضوره عن 75% من دخول امتحانات الترم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك

الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:07 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


اكدت الناشطة الحقوقية نورا الجروي ان قوات المقاومة الجنوبية تقود  معركة حقيقية ضد الارهاب والقاعدة في الجنوب  

وقالت الجروي في تغريدة لها على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏هنالك معركة حقيقية غائبة تقودها قوات المقاومة الجنوبية حالياً ضد الارهاب والقاعدة في الجنوب  وهنالك انتصارات تحققت تم فيها إسقاط  معقل من أهم معاقل القاعدة في أبين  استهدفت معقلا لعناصر تنظيم القاعدة في وادي "السَرِي"، بمديرية أحور، جنوبي محافظة أبين. الوحدات الأمنية والعسكرية الجنوبية سيطرت على الوادي، بعد عمليات تمشيط واسعة، كما استحدثت حواجز أمنية جديدة، وسط فرار عناصر التنظيم إلى الشعاب والمناطق الجبلية في الأغلب اتجهوا للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

وتابعت بالقول:
الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية لا تقل أهمية عن الحرب على الحوثيين فكلاهما يخدم الآخر وبحسب تقارير دولية وعلى رأسهم تقرير فريق الخبراء في مجلس الأمن الدولي الاخير  أوضح العلاقة بين الحوثيين والقاعدة والتخادم الاستخباراتي والعسكري بينهم .

ودعت الجروي المجتمع الدولي والمحلي لدعم ومساندة قوات المقاومة الجنوبية في حربهم على الإرهاب

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

إسرائيل تعلن عن اعتراض صاروخ حوثي قبل وصوله إلى هذا المكان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق