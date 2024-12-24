الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك



اكدت الناشطة الحقوقية نورا الجروي ان قوات المقاومة الجنوبية تقود معركة حقيقية ضد الارهاب والقاعدة في الجنوب

وقالت الجروي في تغريدة لها على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏هنالك معركة حقيقية غائبة تقودها قوات المقاومة الجنوبية حالياً ضد الارهاب والقاعدة في الجنوب وهنالك انتصارات تحققت تم فيها إسقاط معقل من أهم معاقل القاعدة في أبين استهدفت معقلا لعناصر تنظيم القاعدة في وادي "السَرِي"، بمديرية أحور، جنوبي محافظة أبين. الوحدات الأمنية والعسكرية الجنوبية سيطرت على الوادي، بعد عمليات تمشيط واسعة، كما استحدثت حواجز أمنية جديدة، وسط فرار عناصر التنظيم إلى الشعاب والمناطق الجبلية في الأغلب اتجهوا للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

وتابعت بالقول:

الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية لا تقل أهمية عن الحرب على الحوثيين فكلاهما يخدم الآخر وبحسب تقارير دولية وعلى رأسهم تقرير فريق الخبراء في مجلس الأمن الدولي الاخير أوضح العلاقة بين الحوثيين والقاعدة والتخادم الاستخباراتي والعسكري بينهم .

ودعت الجروي المجتمع الدولي والمحلي لدعم ومساندة قوات المقاومة الجنوبية في حربهم على الإرهاب