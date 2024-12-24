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الرياضة - 07:36 - الغرف التجارية لـ المواطنين: «اللي يشوف حاجة غالية مايشتريهاش» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:36 - الغرف التجارية لـ المواطنين: «اللي يشوف حاجة غالية مايشتريهاش» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - الغرف التجارية لـ المواطنين: «اللي يشوف حاجة غالية مايشتريهاش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:36 مساءً - قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة قامت بدور كبير في تسهيل توفير مستلزمات الإنتاج لبعض السلع الاستهلاكية، ما أدى لتخفيض سعرها في السوق المحلية.

وأوضح بشاي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم توفير العديد من السلع للمواطنين خلال الفترة الماضية، في صيغة مبادرات قامت عليها الحكومة.

وأضافرئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين، أن الغرف التجارية ليس لها الحق في اتخاذ قرارات بشأن السوق، فدورها استرشادي فقط، وليست جهة تنفيذية.

ووجه متي بشاي، رسالة هامة إلى المواطنين، قائلاً: «اللي يشوف حاجة غالية مايشتريهاش، ولو عايز طماطم وسعرها غالي، اشتري كيلو واحد مش لازم تشتري 10 كيلو مرة واحدة».

وأشار بشاي، إلى أن خطوة الحكومة لاسترداد البيض التركي من الخارج بعد ارتفاع أسعار البيض المحلي، كان سببًا أساسيًا في تخفيض أسعار البيض بالأسواق، معقبًا: «المستورد بيزود المنافسة وبيحرك السوق».

واختتم رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين: من الصعب وقف الاستيراد من الخارج بشكل نهائي، والحل يكمن في تقنين عمليات الاستيراد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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