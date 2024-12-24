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بدون أهداف، زد يتعادل مع إنبي في الدوري المصري - أخبار كلمتك

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بدون أهداف، زد يتعادل مع إنبي في الدوري المصري - أخبار كلمتك

بدون أهداف، زد يتعادل مع إنبي في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - تعادل فريق زد مع إنبى سلبيا في مباراة الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز خلال الـ90 دقيقة ولكن جميع المحاولات فشلت ليحصل كل فريق على نقطة.

تشكيل زد أمام إنبي

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تشكيل إنبي

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وانطلقت صافرة مباراة زد ضد إنبي في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق إنبى المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط بينما زد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط

حكام مباراة زد ضد إنبي 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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