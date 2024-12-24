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الرياضة - 07:36 - موعد أول أيام شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:36 - موعد أول أيام شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - موعد أول أيام شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:36 مساءً - شهر رمضان 2025.. تصدرت جملة موعد أول أيام شهر رمضان 2025، محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية عام 2025، الذي ينتظره المسلمون في أجواء روحانية وإيمانية لا يشعرون بها في باقي شهور العام.

موعد أول أيام شهر رمضان 2025

وفي هذا الصدد، تستعرض كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد أول أيام شهر رمضان 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

موعد شهر رمضان 2025

ومن المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2025 السبت الموافق 1 مارس 2025، وذلك وفق الحسابات الفلكية، ويتم تأكيد موعد شهر رمضان الكريم، وذلك بعد استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية، كما تعتمد الكثير من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.

شهر رمضان

كم يومًا يتبقى على بداية شهر رمضان 2025؟

وبحسب ما تشير إليه توقعات الحسابات الفلكية، يتبقى أقل من 70 يومًا على موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2025.

موعد شهر رمضان 2025

موعد إجازة عيد الفطر 2025

وبحسب الحسابات الفلكية، يوافق عيد الفطر لعام 1446 يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا بعدد أيام الإجازة.

موعد شهر رمضان 2025

شهر رمضان 2025

يعد شهر رمضان هو الشهر التاسع من العام الهجري، وفضّل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على باقي أشهر السنة، وأنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وجاء في قوله تعالى: «شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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