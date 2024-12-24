الرياضة - 07:56 - تراجع سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - انخفض سعر الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة، وذلك تزامنًا مع تراجع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة داخل مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، وصل إلى نحو 4274.25 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، وصل نحو 3918 جنيهًا للبيع، و3892 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، وصل نحو 3740 جنيهًا للبيع، و3715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم، وصل نحو 3205.75 جنيه للبيع، و3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم، وصل نحو 2493.25 جنيه للبيع، و2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم، وصل نحو 2137.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم، وصل نحو 1602.75 جنيه للبيع، و1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، وصل نحو 29920 جنيه للبيع، و29720 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم، وصل نحو 2615.14 دولار للبيع، و2614.87 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 51.01 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قطر الوطني

سعر الدولار في المصرف المتحد، بلغ نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 51.00 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.

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