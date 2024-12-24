وزير التموين يوجه بدراسة طلبات المواطنين المقدمة من أعضاء البرلمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجه وزير التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب، والبت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي في أسرع وقت.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير التموين على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

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