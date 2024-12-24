مشاهير العرب - دنيا سمير غانم تكشف عن موعد عرض «مكسرة الدنيا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لخوض تجربة مسرحية جديدة بمشاركتها في مسرحية «مكسرة الدنيا» المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي هذا السياق، كشفت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد عرض «مكسرة الدينا»، قائلة: «انتظرونا في مسرحية مكسرة الدنيا، من 3 إلى 7 يناير على مسرح محمد العلي، في موسم الرياض، إن شاء الله تعجبكم».

تفاصيل مسرحية مكسرة الدنيا

ومن المفترض، أن تضم مسرحية مكسرة الدنيا لـ دنيا سمير غانم عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، وغيرهم.

وتدور أحداث مسرحية «مكسرة الدنيا» حول، حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة، التي تواجه تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

تعيش دنيا سمير غانم، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لمسلسل «عايشة الدور»، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم

تدور أحداث مسلسل عايشة الدور، لـ دنيا سمير غانم، في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، ولم يتم اختيار باقي أبطال العمل حتى الآن، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

كما تواصل دنيا سمير غانم، تصوير أحدث أعمالها في السينما والذي يحمل اسم «روكي الغلابة»، ومن المقرر أن تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.