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تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية - أخبار كلمتك

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تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية - أخبار كلمتك

تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - يعيش الفنان تامر حسني، حالة من الانتعاش الفني بالوقت الحالي، حيث يستعد لإحياء حفلات رأس السنة ما بين السعودية ودبي احتفالا بالعام الجديد 2025.

حفلات تامر حسني في رأس السنة 

ويحيي تامر حسني حفل غنائي في الرياض وذلك يوم 27 ديسمبر الجاري، ضمن احتفالات رأس السنة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

كما يحيي تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة 

وأعلنت الشركة المنظمة أسعار حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلي نحو 75 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي تامر حسني ونانسي عجرم باقة من أبرز أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. 

ومن ناحية أخري، كان قد شوق الفنان تامر حسني جمهوره بكليب “ ميتنسيش”، الذي يجمعه بالفنان رامي صبري، حيث نشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع من الكليب وعلق عليه بكلمة “قريبًا ”.

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل  ووتريات تامر غنيم.

تامر حسني ورامي صبري

يأتي ذلك التعاون بين تامر حسني ورامي صبري، عقب الكشف عن استعداد تامر  لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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