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هل ترتفع أسعار الدواجن في 2025؟ رئيس الشعبة يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

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هل ترتفع أسعار الدواجن في 2025؟ رئيس الشعبة يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

هل ترتفع أسعار الدواجن في 2025؟ رئيس الشعبة يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - أسعار الدواجن، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة: إنه لا يوجد أي زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

استقرار أسعار الدواجن في 2025

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": “نتوقع استقرار أسعار الدواجن في 2025 من توفر مدخلات ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة واستقرار سعر صرف الدولار”.

وتابع: “الذرة وفول الصويا يتم توزيعها على المصانع ولا يوجد أي تعطيل في تشغيل القطاع الداجني، وبالتالي نلاحظ استقرار الأسعار وانخفاضها”.

استقرار سعر الصرف 

ولفت إلى أن أسعار الدواجن لن تشهد أي زيادة في 2025 طالما هناك استقرار وثبات في أسعار مستلزمات الإنتاج.

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استثمار قطاع الدواجن

وأشار إلى أن قطاع الدواجن من أقوى القطاعات في مصر باستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن استيراد البيض التركي ساهم في خفض أسعار المنتج المحلي.
 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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