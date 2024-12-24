خبير يحدد أسباب قبول الشركات عروض الشراء الاختياري والتخارج من البورصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - قال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، إن هناك أسبابا عديدة للجوء الشركات المتداولة بالبورصة إلى شطب أسهمهم الحرة من التداول بالبورصة، ويجب أولا تحديد وذكر أهم أهداف ودوافع أي شركة للقيد بالبورصة.

وأشار إلى أن أول هذه الدوافع تتمثل في أن البورصة بالنسبة للشركة المصدرة أحد مصادر التمويل المستدامة وأهم من أي مصدر تمويل آخر، وذلك عن طريق زيادة الأموال بزيادة رأس مالها.

وأضاف أنه أيضا من بين تلك الدوافع أن بعض الشركات تسعى إلى ترقية تصنيف شركتها ماليا كونها مقيدة بالبورصة، ويتيح لها قبل طلبات تمويل أو قروض من أي مصدر تمويل آخر وهو أمر أشبه بشهادة ثقة تمويلية في صالح الشركة المصدرة أو المدرجة بالبورصة وكذلك هدف تعظيم رأس المال ورفع القيمة السوقية والتسويقية للشركة.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك، فإن عدم احتياج الشركة المصدرة لأي تمويل مستقبلى يكون دافعا لعدم احتياج الشركة للبورصة وتحمل الأعباء الإضافية كالرسوم والمصاريف السنوية والإفصاحات الإجبارية على كل إجراء أو اجتماع صغير أو كبير، وتلجأ تلك الشركات في أزهى فتراتها المالية إلى طلب شراء رأس مالها المتداول وشطبه من البورصة.

وتابع، أن تعظيم رأس المال إذا أصبح في وقت من الأوقات هو الدافع الوحيد للتواجد بالبورصة فإن وصول الشركة للقيمة السوقية العالية يدفعها تلقائيا إلى رفع القيمة التسويقية أي وجود عروض شراء على أسهم الشركة وتقبلها الشركة بالبيع أو بمعنى آخر قبول تقديم عرض شراء من مشترى الشركة الجديد وترك رغبة الاستمرار بالبورصة بيد وتحت دراسة وقرار المشترى، لافتا إلى أن جميع التخارجات والشطب من البورصة منذ سنوات لم تخرج عن تلك السيناريوهات.

تداولات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 29973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 36960 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% عند مستوى 13172 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 8190 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11186 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% عند مستوى 3082 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين 23 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.199 تريليون جنيه، لتخسر نحو 24 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 30108 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 37088 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13235 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 8227 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 11227 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% عند مستوى 3132 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.223 تريليون جنيه، لتخسر نحو 7 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30372 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 5% عند مستوى 37386 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 13349 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 8227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11227 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3135 نقطة.

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