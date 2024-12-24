أدى إلى وفاة العشرات، دولة إفريقية تفعّل حالة الطوارئ بسبب مرض فيروسي - أخبار كلمتك

أدى إلى وفاة العشرات، دولة إفريقية تفعّل حالة الطوارئ بسبب مرض فيروسي - أخبار كلمتك

تصل إلى 31 ألف جنيه، أسعار حفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري في ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

تصل إلى 31 ألف جنيه، أسعار حفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري في ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

أنهت اتفاقها معهم، ساقية الصاوي تعلن مفاجأة في حفلات رأس السنة - أخبار كلمتك

أنهت اتفاقها معهم، ساقية الصاوي تعلن مفاجأة في حفلات رأس السنة - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: صعبان عليا لعيبة الأهلي ورمضان بعيد عن المجال وما يعرفش الجمهور - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: صعبان عليا لعيبة الأهلي ورمضان بعيد عن المجال وما يعرفش الجمهور - أخبار كلمتك

بعد رغبته في ضم القناة، محتجون في بنما يحرقون صور ترامب وعلم أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد رغبته في ضم القناة، محتجون في بنما يحرقون صور ترامب وعلم أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

41.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

41.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

مفاجأة، ماكرون يخلف إنفانتينو في رئاسة فيفا - أخبار كلمتك

مفاجأة، ماكرون يخلف إنفانتينو في رئاسة فيفا - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يعلق على فيديو ميمي جمال بعد حديثها عنه وهذا وعده لها - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يعلق على فيديو ميمي جمال بعد حديثها عنه وهذا وعده لها - أخبار كلمتك

مفتي الديار المصرية في ندوة حوارية عن "التطرف وأثره على المجتمع" بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

مفتي الديار المصرية في ندوة حوارية عن "التطرف وأثره على المجتمع" بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بعد رغبته في ضم القناة، محتجون في بنما يحرقون صور ترامب وعلم أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد رغبته في ضم القناة، محتجون في بنما يحرقون صور ترامب وعلم أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد رغبته في ضم القناة، محتجون في بنما يحرقون صور ترامب وعلم أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:00 صباحاً - اشتعلت حدة التوترات بين كل من بنما والولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن استعادة الإدارة الأمريكية لـ قناة بنما، ورد مجموعة من المحتجين في بنما بحرق علم الولايات المتحدة وصورا لـ ترامب.

— JP+ Centroamérica (@jpmas_ca) https://twitter.com/jpmas_ca/status/1871298159235744204?ref_src=twsrc%5Etfw

ونظمت المظاهرة من قبل النقابات البنمية، أمس الإثنين، احتجاجًا على السياسات الاجتماعية للحكومة، لكن بعض المشاركين في المظاهرة اغتنموا الفرصة للتعبير عن احتجاجهم على تصريحات دونالد ترامب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو إحراق علم الولايات المتحدة وصور الرئيس الأمريكي المنتخب.

وأعلن منظمو الفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم لتصريحات ترامب بشأن قناة بنما، وطالبوا الحكومة باتخاذ "خطوات حازمة".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت تدير قناة بنما وتسيطر على المنطقة المتاخمة لها منذ أوائل القرن العشرين. وفي عام 1977 تم توقيع اتفاقية بين حكومتي الولايات المتحدة وبنما حول تسليم القناة لسلطات بنما. وأنجزت جميع الإجراءات المتعلقة بالتسليم في عام 1999.

وكان دونالد ترامب قد أعلن يوم الأحد أنه سيطالب بعودة سيطرة الولايات المتحدة على القناة بسبب التعريفة المرتفعة للنقل، مشيرا إلى أهمية القناة بالنسبة للتجارة الأمريكية وانتشار القوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.

وردًّا على ذلك، شدد رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو على سيادة بلاده على القناة.

 وأعرب عدد من رؤساء الدول في أمريكا اللاتينية تضامنهم مع بنما، وخصوصا ممثلو معسكر اليسار، بمن فيهم رؤساء فنزويلا وكولومبيا والمكسيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق