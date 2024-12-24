«مائل للبرودة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة من يوم غد الأربعاء 25 ديسمبر وحتى يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، مشيرة إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على محافظتي: مطروح، والإسكندرية، يومي الأربعاء والخميس 25 و26 ديسمبر الجاري، وتكون سرعة الرياح 40: 50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الأيام المقبلة، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.
حالة الطقس غدا الأربعاء 25 ديسمبر 2024
حذرت هيئة الأرصاد، من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، غدا الأربعاء، على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الأربعاء 25 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|11
|السواحل الشمالية
|18
|09
|شمال الصعيد
|21
|05
|جنوب الصعيد
|23
|09
حالة الطقس يوم الخميس 26 ديسمبر 2024
ولفتت «الأرصاد»، إلى وجود نشاط للرياح، يوم الخميس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الخميس 26 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 26 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|18
|10
|السواحل الشمالية
|17
|08
|شمال الصعيد
|18
|04
|جنوب الصعيد
|23
|08
حالة الطقس يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024
ونوهت الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح، يوم الجمعة، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|17
|10
|السواحل الشمالية
|17
|10
|شمال الصعيد
|17
|04
|جنوب الصعيد
|21
|07
حالة الطقس من السبت 28 ديسمبر إلى الإثنين 30 ديسمبر 2024
واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح، من السبت إلى الإثنين، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم السبت 28 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 28 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|18
|10
|السواحل الشمالية
|17
|09
|شمال الصعيد
|18
|04
|جنوب الصعيد
|20
|06
درجات الحرارة يوم الأحد 29 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 29 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|10
|السواحل الشمالية
|18
|10
|شمال الصعيد
|18
|05
|جنوب الصعيد
|21
|07
درجات الحرارة يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|18
|10
|السواحل الشمالية
|17
|09
|شمال الصعيد
|18
|05
|جنوب الصعيد
|20
|06
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