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«مائل للبرودة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

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«مائل للبرودة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

«مائل للبرودة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة من يوم غد الأربعاء 25 ديسمبر وحتى يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، مشيرة إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على محافظتي: مطروح، والإسكندرية، يومي الأربعاء والخميس 25 و26 ديسمبر الجاري، وتكون سرعة الرياح 40: 50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الأيام المقبلة، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حذرت هيئة الأرصاد، من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، غدا الأربعاء، على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 11
السواحل الشمالية 18 09
شمال الصعيد 21 05
جنوب الصعيد 23 09

حالة الطقس يوم الخميس 26 ديسمبر 2024

ولفتت «الأرصاد»، إلى وجود نشاط للرياح، يوم الخميس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الخميس 26 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 26 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 18 10
السواحل الشمالية 17 08
شمال الصعيد 18 04
جنوب الصعيد 23 08

حالة الطقس يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

ونوهت الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح، يوم الجمعة، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 17 10
السواحل الشمالية 17 10
شمال الصعيد 17 04
جنوب الصعيد 21 07

حالة الطقس من السبت 28 ديسمبر إلى الإثنين 30 ديسمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح، من السبت إلى الإثنين، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 28 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 28 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 18 10
السواحل الشمالية 17 09
شمال الصعيد 18 04
جنوب الصعيد 20 06

درجات الحرارة يوم الأحد 29 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 29 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 19 10
السواحل الشمالية 18 10
شمال الصعيد 18 05
جنوب الصعيد 21 07

درجات الحرارة يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 18 10
السواحل الشمالية 17 09
شمال الصعيد 18 05
جنوب الصعيد 20 06

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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