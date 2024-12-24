فتحي بن لزرق يتحدث عن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ببوس إيديهم ورجليهم».. كيف يتعامل شريف منير مع أبنائه؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ببوس إيديهم ورجليهم».. كيف يتعامل شريف منير مع أبنائه؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية ركين سعد في «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية ركين سعد في «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» | صورة - أخبار كلمتك

ترامب يتعهد بالسعي بقوة لـ تنفيذ عقوبة الإعدام داخل الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

ترامب يتعهد بالسعي بقوة لـ تنفيذ عقوبة الإعدام داخل الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

مسيحيو سوريا يتظاهرون في دمشق للتنديد بحرق شجرة الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

مسيحيو سوريا يتظاهرون في دمشق للتنديد بحرق شجرة الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: إسرائيل تفصل شمال غزة عن المدينة وتدمر أحياء كاملة - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: إسرائيل تفصل شمال غزة عن المدينة وتدمر أحياء كاملة - أخبار كلمتك

شاهد، كارول سماحة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

شاهد، كارول سماحة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

3 شركات بأفكار مختلفة، تفاصيل حلقة "شارك تانك" غدًا على CBC - أخبار كلمتك

3 شركات بأفكار مختلفة، تفاصيل حلقة "شارك تانك" غدًا على CBC - أخبار كلمتك

محمد صلاح يحتفل مع نجوم ليفربول بأعياد الكريسماس - أخبار كلمتك

محمد صلاح يحتفل مع نجوم ليفربول بأعياد الكريسماس - أخبار كلمتك

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح - أخبار كلمتك

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

شبكة سورية: نظام بشار الأسد احتجز حوالي 3700 طفل في السجون - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شبكة سورية: نظام بشار الأسد احتجز حوالي 3700 طفل في السجون - أخبار كلمتك

شبكة سورية: نظام بشار الأسد احتجز حوالي 3700 طفل في السجون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، اليوم، إن نظام بشار الأسد احتجز حوالي 3700 طفل من بين 136 ألف معتقل، حيث يخضعون لظروف قاسية ويتعرضون لأساليب تعذيب مروعة.

الكشف عن احتجاز نظام الأسد 3700 طفل

وأكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن هذه الممارسات -احتجاز نظام الأسد للأطفال- تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، أن الحكومة الأردنية اتخذت خطوات فورية لضمان فتح الحدود مع سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الأردن سيعمل على تعزيز بناء القدرات المؤسسية في القطاعات الحيوية لدعم الأشقاء السوريين وتحسين أوضاعهم.

فيما أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية عقب اجتماع قادة الفصائل العسكرية، مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

اتفاق على توحيد الفصائل المسلحة فى سوريا 

وأوضحت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على توحيد الفصائل تحت إدارة العمليات العسكرية وضبط الأمن في المنطقة.

كما اتفقوا على البدء بسحب السلاح الثقيل من قبل الإدارة بالإضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للبدء بعملية سحب السلاح الذي كان بحوزة النظام السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الأمم المتحدة تعلن نهب وفقدان عشرات الشاحنات في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق