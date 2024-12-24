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الرياضة - 06:36 - مشاهدة مباراة الإمارات والكويت بث مباشر في كأس الخليج اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:36 - مشاهدة مباراة الإمارات والكويت بث مباشر في كأس الخليج اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - مشاهدة مباراة الإمارات والكويت بث مباشر في كأس الخليج اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - بث مباشر مباراة الامارات والكويت، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26".

مشاهدة مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج بث مباشر

ويدخل منتخب الكويت مستضيف خليجي 26 مباراة اليوم أمام منتخب الإمارات بحثًا عن تحقيق الفوز الأول في بطولة كأس الخليج، بعد تعادله في المباراة الأولى مع منتخب عمان بهدف لكل فريق.

ومن جانبه، يبحث منتخب الإمارات هو الآخر في مباراة اليوم أمام منتخب الكويت عن فوزه الأول في النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج "خليجي 26، بعد تعادله في الجولة الأولى مع منتخب قطر بنفس النتيجة.

بث مباشر مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج

ويقدم موقع "بوابة الأسبوع" بث مباشر لمباراة منتخب الإمارات ضد منتخب الكويت، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26".

وتنطلق مباراة الإمارات ضد الكويت في كأس الخليج "خليجي 26"، اليوم، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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