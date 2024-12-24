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فتحي بن لزرق يتحدث عن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يتحدث عن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:27 مساءً - كلمتك: خاص

 

علقت على الصحفي فتحي بن لزرق على عملية تحرير صنعاء

وقال الصحفي بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:


‏تحرير صنعاء يبدأ من تقديم نموذج ايجابي في المناطق المحررة من حيث صرف الرواتب واستقرار الصرف وتوفر الخدمات وسيادة الدولة وحضور مؤسساتها .
وتابع بالقول:
صعب تقنع واحد يمشي على الطريق برجليه يطلع معك بسيارتك وتوايرك مبنشرة..!

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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