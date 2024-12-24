الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك

الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

نشاط مكثف لوزارة الزراعة، تحصين 152 ألف رأس ماشية وتوزيع تقاوي الشعير مجانا - أخبار كلمتك

نشاط مكثف لوزارة الزراعة، تحصين 152 ألف رأس ماشية وتوزيع تقاوي الشعير مجانا - أخبار كلمتك

تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية - أخبار كلمتك

تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

الدوري المصري، مصطفى دويدار يتوج رجل مباراة إنبي في مواجهة زد - أخبار كلمتك

الدوري المصري، مصطفى دويدار يتوج رجل مباراة إنبي في مواجهة زد - أخبار كلمتك

بدون هزيمة، منتخب مصر يحتفي بأرقام حسام حسن مع الفراعنة في 2024 - أخبار كلمتك

بدون هزيمة، منتخب مصر يحتفي بأرقام حسام حسن مع الفراعنة في 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اغلاق فندق بعدن عقب رفضه دفع فواتير الكهرباء(صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اغلاق فندق بعدن عقب رفضه دفع فواتير الكهرباء(صور) - أخبار كلمتك

اغلاق فندق بعدن عقب رفضه دفع فواتير الكهرباء(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:47 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت مصادر لكريتر سكاي:بحكم من محكمة الاموال العامة تم اغلاق وتشميع فندق أجواء عدن في بلوك 10 المستعصي عن دفع فواتير الكهرباء.

واضافت:و باستمرار الربط المباشر للتيار الكهربائي  والتعدي على الشبكة الكهربائيه واختلاس التيار  وذلك بطريقة غير قانونيه  بدون عداد .

واختتمت: حيث تم اغلاق الفندق ومنعه من مزاولة عمله. ونشكر إدارة الشئون القانونية ممثلة بمدير إدارتها الاخ نواف نجيب وكذلك المرافع الاخ محمد العدني. على ما بذولوه من جهود كبيرة في تمثيل المنطقة الثالثه في الذود والدفاع عن المنطقة الثالثة والحفاظ على حقوق المنطقة  والمال العام 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

الكشف عن عدد الضحايا في إسرائيل بسبب التدافع عقب إطلاق صاروخ حوثي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق