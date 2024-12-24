اغلاق فندق بعدن عقب رفضه دفع فواتير الكهرباء(صور) - أخبار كلمتك

قالت مصادر لكريتر سكاي:بحكم من محكمة الاموال العامة تم اغلاق وتشميع فندق أجواء عدن في بلوك 10 المستعصي عن دفع فواتير الكهرباء.
واضافت:و باستمرار الربط المباشر للتيار الكهربائي والتعدي على الشبكة الكهربائيه واختلاس التيار وذلك بطريقة غير قانونيه بدون عداد .
واختتمت: حيث تم اغلاق الفندق ومنعه من مزاولة عمله. ونشكر إدارة الشئون القانونية ممثلة بمدير إدارتها الاخ نواف نجيب وكذلك المرافع الاخ محمد العدني. على ما بذولوه من جهود كبيرة في تمثيل المنطقة الثالثه في الذود والدفاع عن المنطقة الثالثة والحفاظ على حقوق المنطقة والمال العام
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