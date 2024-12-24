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خبر كاذب يهدد العلاقات بين روسيا والسودان، حقيقة التراجع عن اتفاق القاعدة العسكرية - أخبار كلمتك

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خبر كاذب يهدد العلاقات بين روسيا والسودان، حقيقة التراجع عن اتفاق القاعدة العسكرية - أخبار كلمتك

خبر كاذب يهدد العلاقات بين روسيا والسودان، حقيقة التراجع عن اتفاق القاعدة العسكرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - كشف السفير محمد سراج، سفير السودان في روسيا، حقيقة تخلي بلاده عن اتفاق مع موسكو لبناء قاعدة بحرية روسية على السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر.

السفير محمد سراج يتحدث عن القاعدة العسكرية الروسية

وقال السفير السوداني، محمد سراج في حديث لـ"نوفوستي" الروسية اليوم: إن "هذه تقارير كاذبة، وأعتقد أنها مضللة. العلاقات بين السودان وروسيا الآن في أعلى مستوى، والجانبان حريصان على تعزيزها وتطويرها في كافة الجوانب. وفي هذا السياق، ننظر في الاتفاق على بناء قاعدة بحرية روسية في السودان".

 

وكانت وكالة "بلومبرج" قد نقلت عن ضباط مخابرات سودانيين ومسئولين غربيين، أن السودان رفضت اتفاقا مع موسكو بشأن بناء قاعدة بحرية، خوفا من العقوبات الغربية. وفيما بعد حذفت "بلومبرج" هذا المنشور من موقعها الإلكتروني.

مشروع إنشاء القاعدة البحرية الروسية في السودان

وأفادت صحيفة "روسييسكايا جازيتا" في نوفمبر 2020 بالاتفاق على إنشاء محطة بحرية روسية في السودان. 

وأضافت الصحيفة أن مشروع إنشاء القاعدة البحرية قدمته وزارة الدفاع الروسية وتم الاتفاق عليه مع وزارة الخارجية الروسية والنيابة العامة في روسيا ولجنة التحقيق الروسية.

 ووفقا للوثيقة، فإن العدد الأقصى لأفراد القاعدة البحرية لن يتجاوز 300 شخص، ولن يتمكن أكثر من 4 سفن روسية من التواجد هناك في نفس الوقت.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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