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إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات في العمق الإيراني - أخبار كلمتك

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إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات في العمق الإيراني - أخبار كلمتك

إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات في العمق الإيراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أكد خبراء عسكريون وسياسيون أن التحرك عسكريًا ضد إيران يُعد أحد الخيارات الإسرائيلية القائمة بقوة لدى حكومة بنيامين نتنياهو، مستبعدين أن تكتفي تل أبيب بعمليات تضر بالاقتصاد الإيراني.

إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات في العمق الإيراني

وتتعالى الأصوات الإسرائيلية المطالبة بعمل عسكري ضد إيران، خاصة مع تصاعد هجمات الحوثي في اليمن، التي تتلقى دعمها العسكري من طهران، فيما وسع الجيش الإسرائيلي استهدافاته مؤخرًا، ما يؤشر لإمكانية التحرك عسكريًا بشكل أوسع ضد إيران والحوثيين.

وكشفت القناة 13 العبرية عن توصية قدمها رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع لضرب إيران ردًا على هجمات الحوثيين، وذلك خلال مناقشات عقدها مع القيادة السياسية العليا، وأكد خلالها ضرورة استهداف رأس تلك الهجمات.

ووفق القناة العبرية، فإن "برنياع أكد للقيادة السياسية في إسرائيل أن تنفيذ هجمات ضد الحوثي لن يكون مجديًا"، لافتة إلى أن اجتماعات حاسمة عقدت في القيادة الأمنية، وأن هذه التوصية مدعومة من شخصيات بارزة في المنظومة الأمنية.

إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

ومن جهتها، قالت القناة 12 العبرية إن "التقديرات في المستوى السياسي تشير إلى أن إيران تعيش تحت ضغط كبير إزاء إمكانية تنفيذ إسرائيل هجومًا قريبًا على مواقع إستراتيجية داخل أراضيها"، مبينة أن إيران تعتقد أن إسرائيل أنهت المعركة في الشمال مع  حزب الله للتفرغ لضرباتها العسكرية ضد الإيرانيين.

وأوضحت أنه بناءً على هذه النقاشات فإن إيران تربط بين عدة أمور حدثت مؤخرًا، هي: تدمير أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها بطائرات سلاح الجو الإسرائيلي، وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وانتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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