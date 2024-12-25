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صبحي خليل يعلن حل أزمة "عقار العجوزة" بعد تدخل المسئولين - أخبار كلمتك

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صبحي خليل يعلن حل أزمة "عقار العجوزة" بعد تدخل المسئولين - أخبار كلمتك

صبحي خليل يعلن حل أزمة "عقار العجوزة" بعد تدخل المسئولين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - أعلن الفنان صبحي خليل،  عن حل أزمة قطع الكهرباء والغاز والمياه عن العقار الذي يسكن به بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة؛ بسبب نزاع قضائي مع مالك العقار وصدور أحكام قضائية بإخلائهم.

 

حل أزمة عقار صبحي خليل 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه بعد توجيه عدة استغاثات من خلال القنوات الشرعية المتمثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية والنائب العام تم حل مشكلة قطع الكهرباء والمياه عن العقار الذي نسكن فيه.

 

توجيه الرئيس السيسي

ووجه صبحي خليل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة التنفيذية على الاستجابة السريعة لحل مشكلات 30 أسرة، لافتًا إلي أنه كان هناك توجيه من الرئيس السيسي للأجهزة المعنية لحل الأزمة وبالفعل تحركت وزير التنمية المحلية لإعادة جميع المرافق للعقار.

يذكر أن صبحي خليل قد احتشد والسكان المضارون –ومن بينهم مرضى ومسنون- أمام العقار، معربين عن صدمتهم من قطع المياه والكهرباء والغاز عنهم.

وناب "خليل" – الذي غلبته دموعه-عن قاطني العقار في الحديث لوسائل الإعلام، مناشدًا الجهات المعنية التدخل لحل الأزمة، وإعادة المرافق الأساسية للعقار، لا سيما في ظل وجود أطفال ومرضى ومسنين بينهم، مؤكدًا أنهم لا يتحملون البقاء في الشارع.

وتابع "خليل": “تفاصيل الواقعة ترجع لعدة قضايا متداولة بين مالك الأرض والمقاول منذ أكثر من 5 عقود”، موضحًا أنه من وقت لآخر يتعرض السكان لبعض المضايقات والقرارات المختلفة بسبب المناوشات الناتجة عن تلك القضايا، إلى أن وصلت لقطع كافة المرافق الصحية التي يحتاجها السكان!.

بدورها، كانت محافظة الجيزة  قد دخلت على خط الأزمة، مؤكدة أن الأزمة الخاصة بالعقار منظورة أمام الجهات القضائية، وأنها لن تتدخل إلا حال صدور قرار رسمي في هذا الشأن، مشيرة في بيان إلى أن هيئة المراكز والمدن والأحياء المختصة هي المسئولة عن تنفيذ أي قرارات تصدرها المحاكم والنيابة بخصوص هذا العقار. 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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