مشاهير العرب - «الحزن تعدى صبري».. شمس البارودي تبكي على رحيل زوجها وابنها | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:41 مساءً - «الحزن تعدى صبري»، بهذه الكلمات عاد اسم الفنان الراحل حسن يوسف للاستحواذ على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن حالتها بعد مرور أكثر من 40 يوما على وفاته.

حسن يوسف يتصدر التريند بسبب شمس البارودي

وبعد مرور أكثر من 40 يوما على وفاة حسن يوسف، أعربت زوجته شمس البارودي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن اشتياقها له، مشيرة إلى أنها تحاول الصبر على فراقه ولكنها لم تعد تتحمل، الأمر الذي أثار مخاوف الكثيرين عليها من محبيها.

وأشارت شمس البارودي، مشيرة لاشتياقها إلى الفنان حسن يوسف، قائلة: «أحاول بكل ما أوتيت بيقين وإيمان أن أصبر أحمد الله وأرضى بقضائه وأتصبر إلا أنني أذرف الدموع بدون توقف ذكريات حياتية في كل السكنات».

وتابعت: «اللحظات أعتذر لمن حولي لا أعلم ما هذا الضعف والوهن الروحي مرور الوقت يزلزلني حزنا على فراق فلذة كبدي عبد الله وونس عمرى وسندي بعد الله شريكي في أنفاسي وخلجات نفسي وكل لحظات أيامى وعمرى حبيبي زوجي».

وأردفت: «يحيط بي في معظم الأوقات أبنائي وشقيقاتي وشقيقة حبيبي وبناتها وصديقاتي محاولين إخراجي من فجيعه الفراق ولوعة الحزن أجاريهم حتى أختلى بنفسي فأجهش ببكاء يرجرج أحشائي وثنايا صدري بكاء لم أعهده».

وتابعت: «فما هذا الحزن الذي تعدى صبري واحتسابي فيزلزلني ولا يتوقف إلا ويدمرني يعلم أحبابي فينهروني وينصحونني مناعتك ستنهار توقفي عن تدمير صحتك بهذا الحزن احلف لهم والله مالي سيطرة علي نفسي وكأن جماح الحزن تفلت».

وواصلت: «يا الله سامحني لضعفي وهوان يقيني في مصيبتي وادعوه يا رب احفظ لي فلذات كبدي وقويني حتى أكمل مسيرة حبيبي فأتم ما تركه لهم لإسعادهم وتأمين ما أراده لهم بعون الله وتوفيقه افتقدك يا حبيبي افتقد حنانك وعطاءك».

واستكملت: «افتقد واحة الأمان التي أحييتنا فيها افتقد وجودك ونصحك ورأيك افتقد جلوسي بجوارك تلف زراعك على كتفي وأنا أسألك في أمور حياتنا وأبنائنا أعلم هي سنة الحياة الدنيا فراق يعقبه حزن حتى نلتقي في حياتنا الأخرة فاللهم الصبر والاحتساب والسلوان أللهم صبر يرضيك».

وفاة حسن يوسف

وكان حسن يوسف، رحل عن عالمنا في 26 أكتوبر الماضي عن عمر يناهز الـ 90 عاما، ليترك لنا مسيرة حافلة بالإنجازات الفنية.