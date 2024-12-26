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خليل يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل مباراة سموحة - أخبار كلمتك

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خليل يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل مباراة سموحة - أخبار كلمتك

خليل يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل مباراة سموحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 05:15 صباحاً - حرص المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على عقد جلسة مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة الكابتن شوقي غريب واللاعبين وذلك علي هامش استعدادات الفريق لمواجهة نظيره سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت جلسة خليل في إطار دعم وتحفيز الفريق قبل مواجهة سموحة المرتقبة مؤكدًا أن غزل المحلة يمتلك جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة الكابتن شوقي غريب بالإضافة إلى مجموعة مميزة من اللاعبين.  

وطالب خليل اللاعبين ببذل أقصي جهدا لهم خلال لقاء سموحة لتحقيق الفوز والعودة إلى مسار الانتصارات وذلك لإسعاد جماهير غزل المحلة التي تقف دائما خلف الفريق.  

وفي ختام جلسته أكد ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين على تقديم أداء قوي ومشرف يليق بهم وبتاريخ غزل المحلة وقدرتهم على وضع الفريق في المكانة التي تليق به وبتاريخه في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب لمواجهة نظيره سموحة في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره سموحة، اليوم الخميس، على إستاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء.  

 

ترتيب غزل المحلة وسموحة  

ويحتل فريق غزل المحلة  المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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