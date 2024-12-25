مشاهير العرب - بعد تعليق رانيا فريد شوقي.. حورية فرغلي تعود لصدارة التريند | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - عادت الفنانة حورية فرغلي، لتصدر مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي من جديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما علقت رانيا فريد شوقي على موقف ناهد السباعي من عدم تقبيل حورية فرغلي.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول موقف ناهد السباعي من عدم تقبيل حورية فرغلي على هامش فعاليات مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة، تستعرض كلمتك في التقرير التالي القصة الكاملة لأزمة حورية فرغلي وناهد السباعي.

حورية فرغلي تتصدر التريند بعد تعليق رانيا فريد شوقي

وفي هذا السياق، علقت رانيا فريد شوقي، في تصريحات تلفزيونية على موقف ناهد السباعي وحورية فرغلي، مشيرة إلى أنها لم تكن تتعمد الإساءة، قائلة: «السوشيال ميديا أصبحت كرسي اعتراف واحنا في محكمة واللي بيتعرض مش كل الحقيقة، وكلمت ناهد السباعي وقالتلي مقصدتش الإساءة لحورية وسلمت عليها والفيديوهات اللي نزلت مش كاملة».

وفي وقت سابق، تصدرت كل من الفنانة ناهد السباعي والفنانة حورية فرغلي محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما رفضت ناهد السباعي مصافحتها، أثناء مقابلتهما منذ أيام في مهرجان «القاهرة للفيلم القصير».

ناهد السباعي ترد على رفض تقبيل حورية فرغلي

كما كتبت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن الموقف الذي صدر أثناء مقابلة حورية فرغلي: «الموضوع كبر أوي، لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي وعايزة أوضح الوضع المنتشر حاليًا، أنا بحترم كل زملائي في الصناعة وعمري ما ها أتسبب في أي إساءة عمدًا، وحابة أوضح سوء الفهم لأنني أنا متفاجئة من ردود الأفعال».

وأضافت: «بالنسبة للموضوع اللي حصل، أنا ما سلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة، وما حبتش أقطعها، كان رد فعل تلقائي وعشان كده قررت أكتب رد عام عشان الكل يفهم الموقف بعدين، إحنا سلمنا على بعض على المسرح».

تعليق الفنانة حورية فرغلي على الواقعة

وعلى الجانب الأخر، قالت الفنانة حورية فرغلي: «كنت أول مرة أقابلها وكنت عاوزة أبوسها، ولكن في ناس مش بتحب تقرب من حد عشان الكورونا، وأعرف مين يقصد ومين لا؟ لكن دي بنت ناس مكنش قصدها».