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مشاهير العرب - بعد عرضه في دور السينما.. تفاصيل فيلم «mufasa:The lion king» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عرضه في دور السينما.. تفاصيل فيلم «mufasa:The lion king» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عرضه في دور السينما.. تفاصيل فيلم «mufasa:The lion king» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - فيلم The lion king.. نجح فيلم mufasa في احتلال صدارة شباك التذاكر بعد عرضه في السينمات المختلفة، وهو يعتبر أحدث إصدار من شركة ديزني ويعرض الفيلم يُعرض الآن في دور السينما العالمية، وقد حقق نجاحًا هائلًا منذ أول يوم عرض.

إيرادات فيلم موفاسا

تصدر فيلم Mufasa، شباك تذاكر السينما الأجنبية، وجنى قرابة مليون و38 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته فى 72 ساعة إلى 2 مليون و14 ألف جنيه.

فيلم Mufasa: The Lion King
فيلم Mufasa: The Lion King

قصة فيلم Mufasa: The Lion King

تدور أحداث فيلم Mufasa حول حياة موفاسا منذ طفولته، عن قصة الأسد موفاسا وابنه سيمبا في ملكة الغابة وتم عرض الجزء الأول في عام 1994 ومن فترة قصيرة أعلنت شركة ديزني التي تعرض جميع الأفلام الأنيميشن للأطفال عن الجزء جديد لفيلم ملك الغابة

فيلم Mufasa: The Lion King
فيلم Mufasa: The Lion King

وسلطً الضوء على الرحلة التي حولته من شبل ضائع إلى الملك الأسطوري الذي تعرفنا عليه في فيلم The Lion King، يُظهر الفيلم التحديات التي واجهها موفاسا، والصراعات العائلية التي شكلت مستقبله، خاصة علاقته بشقيقه سكار، الذي تحول من صديق مقرب إلى عدو لدود.

فيلم Mufasa: The Lion King
فيلم Mufasa: The Lion King

الفيلم ليس مجرد قصة أنيميشن مليئة بالمغامرة، بل يحمل أبعادًا درامية تُبرز شخصية موفاسا بشكل أعمق. كما يكشف الفيلم عن الخلفية الدرامية لعلاقة العداء بين موفاسا وسكار، التي أصبحت واحدة من أبرز المحاور في سلسلة الأسد الملك.

فيلم Mufasa: The Lion King
فيلم Mufasa: The Lion King

أبطال فيلم موفاسا

يتكون أبطال عمل فيلم موفاسا من مجموعة من النجوم الذين يقومون بالأداء الصوتى «voice over» لشخصيات آرون بيبر، كيلفن هاريسون جونيور، سيث روجان، بيلى إيشنر، جون كانى، مادس ميكلسن، ثاندى نيوتن، بلو أيفى كارتر، كيث ديفيد، دونالد جلوفر، أنيكا نونى روز، إخراج بارى جينكينز، تأليف جوناثان روبرتس وإيرين ميكى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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